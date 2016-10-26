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    На новом стадионе «Зенита» установили раздвижную крышу с прозрачной мембраной

    Завершен основной этап по устройству мембранного покрытия на раздвижной крыше санкт-петербургского стадиона, передает welcome2018.com. Сообщается, что стадион на Крестовском острове – единственный в Европе, который имеет раздвижную крышу с использованием мембраны EFTE – прозрачной пленки, устойчивой к проникновению влаги и пропускающей естественный свет.

    «Устройство мембранной кровли ETFE на стадионе замыкает тепловой контур и является ключевым этапом подготовки к сдачи объекта до конца 2016 года», – говорится в сообщении компании.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2016 13:43
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +133

      razory 26 октября 2016, 17:19

      завидуйте! завистники плохих коментариев

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 октября 2016, 16:55

      С прИзрачной крышей, правильно? Деньги сперли, полиэтилен натянули.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 26 октября 2016, 17:09

      Привет, агент влияния.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 26 октября 2016, 17:15

      Привет, большинство.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 26 октября 2016, 17:46

      Типа оскорбил?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 26 октября 2016, 21:13

      И не думал. Если обидел, извини.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      БекаMax 26 октября 2016, 16:36

      Красивый!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 октября 2016, 16:29

      красота.на локомотиве тоже нужно.Зимой играть можно будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 26 октября 2016, 15:31

      О! Неужели эта бездонная дыра в бюджете наконец-то скоро перестанет деньги налогоплательщиков всасывать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 октября 2016, 15:30

      на фурах тент тоже свет пропускает... ангары тентованные тоже светлые , а пленка хз как она зимой и ультрофиолет будет держать не рассыпиться

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 октября 2016, 15:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Крыша,как и поле-тоже будет с грехом попалам раздвигаться..

      -4
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      Рейтинг: +133

      razory 26 октября 2016, 15:11

      что то фотка старая ребята уже поле закатили разметку сделали и ворота поставили

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > razory 26 октября 2016, 15:12

      Уже завтра мяч пинать будут

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 26 октября 2016, 14:48

      Ну конечно, теперь все понятно)))
      Красивый!

      3
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      Рейтинг: +2527

      Чермындыр 26 октября 2016, 14:38

      Когда достроят будет конечно бомбезный стад. Но будет ли он заполняться - вопрос.

      3
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Чермындыр 26 октября 2016, 14:55

      Думаю будет, на матчи зенита наполнение стадиона где то 80-95 процентов, в среднем. А тут теплый, защищенный от ветра стадион. На петровском конечно холодновато, особенно сейчас. Был в 24.10 на матче с Оренбургом, околел.

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