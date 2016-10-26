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    Скауты «Арсенала» следят за 16-летним нападающим «Ювентуса»

    16-летний нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». Скауты английского клуба уже несколько раз просматривали игру футболиста в матчах за молодежные команды клуба из Турина и в ближайшие недели также посетят Италию.

    Также за игроком наблюдают скауты «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Стоит отметить, что представителем игрока является известный агент Мино Райола.

    Кин уже играл за «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА и попадал в заявку на матчи первой команды.

    Источник: Calciomercato

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    26.10.2016 12:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 26 октября 2016, 17:43

      Года три-четыре минимум никуда он не уйдёт

      1
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    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 26 октября 2016, 13:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мне одному кажется, что Венгер педофил;)

      -5
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