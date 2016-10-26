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    В тренировке ЦСКА принимают участие 14 полевых футболистов

    ЦСКА продолжает подготовку к матчу 12-го тура РФПЛ против «Спартака». Напомним, встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» 29 октября в 18:00 по московскому времени.

    В тренировке армейцев приняли участие 14 полевых футболиста, а также два вратаря. Продолжают восстанавливаться от повреждений полузащитники Алан Дзагоев и Бибрас Натхо. Также отсутствует дисквалифицированный УЕФА хавбек Роман Еременко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2016 12:37
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 22:26

      Вот потому судейки и не дают (почти не дают) горчичников энтим коням, ага, играть-то и так почти некому.

      1
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      Рейтинг: +23

      tolegenloko 26 октября 2016, 19:07

      Политика ЦСКА продать всех игроков,оставить 14человек? Меньше народу больше кислороду)))

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 26 октября 2016, 17:08

      значит всего их 17

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2016, 16:11

      Главное не поддаваться усыплению бдительности, Спартак должен на выходных выйти и обыграть коней во чтобы то ни стало. Их проблемы, это их проблемы и они не должны ни коим образом влиять на мотивацию Спартака. Только победа Спартака!

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 26 октября 2016, 15:52

      14 полевых футболистов - а какие еще бывают?

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok 26 октября 2016, 15:44

      Пиндец коням

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 26 октября 2016, 15:18

      зачем тогда нужна молодежная команда, если из нее не кого не подключают к основе, хотя бы на тренировку брали

      3
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 26 октября 2016, 14:51

      Нет видать толковых молодых, скамейка действительно маловата...

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 октября 2016, 14:48

      Для дерби скамейка маловата, ежели только молодежь подтянут, но поможет ли это? Похоже что Сруцкий на молодежь не надеется, больше на свою "старую гвардию".

      2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь > Андрей Ермошин 26 октября 2016, 18:57

      Сруцкий - бугага... спс за фамилицу

      -1
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 26 октября 2016, 14:05

      Игра все покажет!!!Мяч круглый,поле зеленое!! А праздновать будет тот,кто этого больше хочет и кому повернется удача!!

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > RUSARM 26 октября 2016, 14:52

      Главное, что б судья не слабовидящим был...

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