В тренировке ЦСКА принимают участие 14 полевых футболистов

Вот потому судейки и не дают (почти не дают) горчичников энтим коням, ага, играть-то и так почти некому.
ЦСКА продолжает подготовку к матчу 12-го тура РФПЛ против «Спартака». Напомним, встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» 29 октября в 18:00 по московскому времени.
В тренировке армейцев приняли участие 14 полевых футболиста, а также два вратаря. Продолжают восстанавливаться от повреждений полузащитники Алан Дзагоев и Бибрас Натхо. Также отсутствует дисквалифицированный УЕФА хавбек Роман Еременко.