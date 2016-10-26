В тренировке ЦСКА принимают участие 14 полевых футболистов

ЦСКА продолжает подготовку к матчу 12-го тура РФПЛ против «Спартака». Напомним, встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» 29 октября в 18:00 по московскому времени.

В тренировке армейцев приняли участие 14 полевых футболиста, а также два вратаря. Продолжают восстанавливаться от повреждений полузащитники Алан Дзагоев и Бибрас Натхо. Также отсутствует дисквалифицированный УЕФА хавбек Роман Еременко.