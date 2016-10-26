Гуренко: «Все нормализуется, «Локомотив» поднимется в таблице»

Экс-полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко надеется на то, что его бывший клуб сможет исправить ситуацию в турнирной таблице РФПЛ. Гуренко уверен, что победа над ЦСКА (1:0) в матче 11-го тура способна стать тем самым переломным моментом.

– С возвращением вашего бывшего тренера Юрия Семина стали чаще следить за «Локомотивом»?

– Я и раньше всегда следил за командой, но сейчас, конечно, стал активнее интересоваться тем, что происходит в «Локомотиве». Хочется, чтобы Семин вернул именно ту команду, которую помнят не только в России, но и в Белоруссии.

– В матче с ЦСКА вы увидели именно тот «Локомотив»? Или эта победа – просто стечение обстоятельств?

– Я думаю, ребятам удалось проявить характер, поэтому они и сумели взять три очка. У меня, кстати, болельщики спрашивали перед игрой, какой будет результат. Я сказал им, что «Локомотив» выиграет, потому что эта команда умеет проявлять характер в критических ситуациях.

– У команды Юрия Семина была пятиматчевая серия без побед. Выигрыш у ЦСКА может стать поворотным моментом?

– Я в этом уверен. Ведь игроки-то все квалифицированные. Просто постоянно чуть-чуть не хватало чего-то – где-то везения, где-то уверенности в себе. Считаю, что все нормализуется, «Локомотив» поднимется в таблице. Впереди еще целый круг, и все можно исправить.