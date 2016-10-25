Тебас: «Игроки «Барселоны» упали, как кегли в боулинге. Мне было бы стыдно, если бы я симулировал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал эпизод с бутылкой воды, брошенной в игроков «Барселоны» фанатом «Валенсии» во время матча девятого тура Примеры (3:2).

«Это было похоже на боулинг с десятью кеглями. Возможно, они нырнули, потому что почувствовали воду.

Все мы видели эти изображения, миллионы детей смотрят матчи. Если бы мои дети увидели, как я симулирую, мне было бы стыдно.

Мне не понравилось, что Неймар праздновал гол напротив трибуны болельщиков «Валенсии». Мы должны избавиться от такого поведения. Когда на тебя смотрят столько людей, нужно избегать подобного», – сказал Тебас.