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    Черчесов: «Больно смотреть на рейтинг ФИФА»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал падение национальной команды в рейтинге ФИФА.

    «Есть цифры, статистика — с одной стороны, это упрямая вещь, а в данном случае она смотрится очень больно. Посмотрите, что творилось с теми командами, которые принимали большие турниры. Австрия, не чужая мне страна, скатилась перед Евро-2008 на 94-е место. Поляки перед чемпионатом Европы — 2012 опустились на 73-е место. Опять же, это смотрится нехорошо, но на самом деле, условно, даже если ты победишь в товарищеском матче Бразилию, то упадешь на 10 пунктов. Кстати, даже обыграв Коста-Рику, мы бы также скатились вниз. Цифры показывают, что на рекордно низкие для себя позиции в преддверии чемпионата мира-2014 и чемпионата Европы-2016 падали Бразилия, Франция.

    Просто есть такая система подсчета, и это не только нас коснулось. У нас своя задача, и мы ее делаем. Мы же не можем что-то поменять. Мы можем поменять защитника на защитника. Это наша работа. Понятно, что нам надо быть на определенном уровне. А с другой стороны, ты ничего не можешь сделать. Если условный штангист поднимает 150 кг в каком-то маленьком соревновании, а другой поднимает 100 кг на крупном турнире, то эти 100 выше по рейтингу, чем те 150. Хотя килограммы одни и те же», – приводит слова Черчесова «Российская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2016 13:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3

      Zidan84 28 октября 2016, 04:16

      игра все покажет ...

      0
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 28 октября 2016, 01:49

      Все по уму сказано, надеюсь и сборная будет играть по уму.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 октября 2016, 16:44

      Абсолютно верно.... ФИФА уже пора бы как-то этот рейтинг откорректировать, для сборных-хозяек, т.к. он явно не соответствует действительному раскладу сил... Уж какие-бы не были наши корявыми, но даже для них 52 место это явный перебор...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -242

      kauk 25 октября 2016, 16:00

      это уровень сборной всё по делу

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 25 октября 2016, 15:29

      Если будете качественно играть, то всем чхать будет на этот рейтинг

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 25 октября 2016, 14:54

      Ждем изменений уважаемый Станислав!

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