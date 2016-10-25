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    Шалимов: «Тревожит, что «Краснодар» мало забивает в последних играх»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подчеркнул, что не считает своей заслугой то, что было сделано в команде с момента, как он ее принял. Напомним, специалист был назначен исполняющим обязанности наставника 13 сентября.

    «С изменением статуса ничего не изменилось. Я знал, что делать, хорошо знал ребят, видел, в каком состоянии находится команда, поэтому это никак не повлияло ни на тренировочный процесс, ни на общение с командой, ни на теоретические занятия, ни на отношение к тренировкам. Могу ли что-то уже назвать в «Краснодаре» своей заслугой? Нет. Заслуга – ребят.

    Низкая результативность в последних матчах, конечно, волнует. Если мы забиваем раньше, то рассчитываем, что игра будет складываться намного легче. Второй гол по таким играм, как с «Амкаром», игру будет «закрывать». С «Арсеналом» и «Шальке» нам вообще не удалось забить. Это тревожит немного, скажем честно», – сказал Шалимов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.10.2016 09:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 октября 2016, 09:37

      Краснодар на старом багаже, нужно уговаривать В.Гончаренко в зимний трансфер...

      1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 25 октября 2016, 16:05

      Будем надеяться, что будет много забивать!!!!!!!!!!!Удачи нашим "БЫКАМ"!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 октября 2016, 11:54

      Какие заслуги? При Шалимове играть хуже стали.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 25 октября 2016, 19:22

      Немытый это ты и весь твой род, засранец!

      -1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 25 октября 2016, 10:41

      Будем надеется что с результативностью станет всё гораздо лучше, когда выздоровит Федя, да ряд других ведущих игроков поправятся ну или наберут забивную форму,такие как Ари,Жоазинье,Подберёзкин..и как раз на плей-офф к ЛЕ))

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