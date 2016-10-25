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    «Наполи» намерен приобрести Игало

    Форвард «Уотфорда» Одион Игало попал в сферу интересов «Наполи». «Адзурри» попытаются приобрести нигерийца в зимнее трансферное окно. «Шершни» готовы расстаться с 27-летним игроком, если найдут ему подходящую замену.

    Напомним, минувшим летом Игало отказался переезжать в чемпионат Китая, несмотря на солидное предложение от «Шанхай СИПГ» в размере 37,5 миллионов фунтов стерлингов. Теперь же боссы «Уотфорда» будут всерьез рассматривать предложения по его покупке, несмотря на нежелание самого футболиста покидать команду.

    В текущем розыгрыше АПЛ Игало принял участие в восьми поединках, отметившись одним голом и одной результативной передачей. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 12 миллионов евро.

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.10.2016 07:27
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