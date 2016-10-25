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    Бабаев: «Баннеры против Слуцкого – нож в спину для всего ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение об оскорбительных баннерах в адрес главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

    – Во-первых, должен официально заявить: обсуждаемые баннеры и соответствующую позицию разделяет абсолютное меньшинство болельщиков ЦСКА. Насколько мне известно, даже в фанатском секторе армейцев возникли серьезные разногласия по этому поводу. Во-вторых, считаем априори недопустимым подобную форму обращения к главному тренеру нашего клуба! И не только потому, что это недостойно и неэтично, а так как это совершенно несправедливо и незаслуженно.

    Честно говоря, я не удивился бы подобному плакату в адрес Слуцкого, выигравшему три золота и одно серебро за последние четыре сезона, от поклонников конкурентов, которые годами, а то и десятилетиями не видели чемпионских кубков. Но от своих – это, что называется, нож в спину, причем всей команде! Более того, общался с нашими футболистами. Все приняли эти выпады, и на свой счет в том числе.

    – Что теперь намерено предпринять руководство ЦСКА?

    – В любом случае будем разбираться. Болельщики – часть нашей семьи. Когда команда бьется, но не всегда добивается результата, их поддержка для нас еще важнее, чем когда все хорошо. А парням, ставшим авторами этой акции и сомневающимся, хотел бы напомнить девиз, который очень часто звучит в нашем фанатском секторе: «Пока мы едины, мы непобедимы!»

    – С самим Слуцким в последнее время общались на эту тему? Он не «плывет»?

    – Его уже много раз судьба била. В том числе, к сожалению, не в первый раз тренер сталкивается и с подобными выпадами в ЦСКА. Знаю Леонида Викторовича – он относится к таким вещам где-то даже с юмором. У него есть в коллекции и майки с его перечеркнутой фотографией. Были люди, которые кричали ему: «Уходи!» – а потом превозносили до небес.

    Конечно, нас всех расстраивают последние результаты. Но в данной ситуации мы все должны объединиться. Легко болеть за команду, которая все время побеждает и берет титулы. Но в сложных обстоятельствах такая поддержка ценнее вдвойне. Она сейчас необходима ЦСКА, тем более когда есть объективные факторы, во многом объясняющие неудачи последних недель.

    – Каков тогда кредит доверия Слуцкому?

    – А назовите мне более успешного российского тренера за последние десять лет? Легче всего в такой ситуации найти крайнего. ЦСКА – это единое целое, одна семья. В данном случае вина лежит на всех. Другое дело, что человек, разбирающийся в футболе, видит, какие у нас сейчас кадровые проблемы и другие сложности… Мы все равно будем биться, стиснув зубы! Впадать в крайности, искать виноватого и публично наказывать – не наш метод.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2016 01:17
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 октября 2016, 11:55

      фаны они такие надо ими управлять

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 25 октября 2016, 11:17

      Полнейший бред идет. Лучше тренера в РФ нет. Пускай еще, кто то покажет такой результат, как сделал Л.В.Слуцкий и тогда пасти закройте . В сборной Слуцкий плохой, сейчас тренер молодец, а где игра, говорят буде потом. А ПРОТИВ СЛУЦКОГО ИДЕТ БАНДИТСКИЙ ЗАГОВОР.

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 25 октября 2016, 10:35

      Гиннер не уволит Слуцкого в ближайшие 1.5-2 года,(это минимум,может проработать значительно дольше)потому, что Леонид Викторович, дает самый лучший и стабильный результат из всех тренеров РФПЛ за последние 6-7 лет.Ну, а если у нескольких десятков болельщиков сложилось иное мнение,то есть взгляд абсолютного большинства,а он в пользу Слуцкого...

      2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 октября 2016, 10:35

      А что болелам остается еще делать, если к их голосам никто не прислушивается? Результаты команды все ниже и ниже, тактических действий на поле все меньше и меньше. Так и недолго до середины таблицы свалиться, про Европу промолчу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2527

      Чермындыр 25 октября 2016, 10:15

      Вот все говорят Слуцкий тактик. А в чем это выражается? Я на поле вижу всегда одну и ту же схему, одну и ту же манеру игры, одни и те же замены. Объясните мне пожалуйста "тактический гений" ЛВС.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Чермындыр 25 октября 2016, 16:24

      Его гений в том, чтобы не мешать судьям делать результат...

      -1
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      Рейтинг: +11375

      alp 25 октября 2016, 10:10

      слуцкий должен был встретиться с ультрами после первого же свиста в свой адрес... но зассал...

      -1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 25 октября 2016, 09:58

      Действительно зажрались болелы

      0
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      Рейтинг: +1368

      Taps 25 октября 2016, 09:56

      Пора Слуцкому распрощаться с ЦСКА, засиделся.

      2
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 25 октября 2016, 09:33

      Дело то не столько в результатах сколько в манере игры. ЦСКА играет со всеми от обороны как Слуцкий пришел, это и печалит болельщиков...

      1
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      Рейтинг: +2527

      Чермындыр > myelementisearth 25 октября 2016, 10:12

      Самое важное, так это то, что данная тактика совсем не приносит результата в игре с сильными соперниками, хотя по всем канонам должна. Играет от обороны и все равно проигрывает. И опять же продолжает так играть, и опять же проигрывает

      1
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      Рейтинг: +25035

      bset > myelementisearth 25 октября 2016, 10:21

      Ну сменят тренера, будут играть красиво, но перестанут брать титулы. И будем потом вспоминать через 10 лет, что при Слуцком были трофеи. А "зато играли красиво" вспоминать никто не будет.

      -1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 25 октября 2016, 09:21

      это же просто игра чё вы как дети малые, банеры....слёзы....что за детИзм.

      1
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