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    «Локомотив» может продать Алексея Миранчука, если получит очень выгодное предложение

    Президент «Локомотива» Илья Геркус признался, что клуб может продать полузащитника Алексея Миранчука, если по нему поступит очень выгодное предложение от другой команды.

    – Алексей Миранчук высказался о ходе переговоров с клубом по новому контракту – игрок хотел бы опцию перехода в зарубежный клуб, если поступит предложение. Как бы вы охарактеризовали ситуацию?

    – Диалог продолжается, мы проводим встречи.

    – Не рассматриваете вариант продажи футболиста этой зимой? Может быть, есть предложения?

    – Предложений нет. Что касается первого вопроса, то если появляется сверхвыгодный вариант для футболиста и клуба, все может случиться. Пока такого предложения нет. Мы очень бы хотели сохранить Алексея и Антона Миранчуков в «Локомотиве».

    – Какова ситуация с Антоном?

    – Срок аренды в «Левадии» близится к завершению. В составе «Локомотива» Антон должен отправиться на зимние сборы.

    – Есть ли уже план на зимнюю трансферную кампанию?

    – План есть, планируем его обсудить с тренерским штабом.

    – Большие ли предстоят перемены?

    – Нет, не кардинальные. Обычная, нормальная жизнь клуба. Никаких прорывов не планируем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 23:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 25 октября 2016, 14:13

      оставлять однозначно ребят нужно..

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 25 октября 2016, 11:09

      Жалко будет потерять Миранчука, но за его новый контракт Локомотив точно переплачивать не будет.

      1
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 25 октября 2016, 05:35

      Неплохой паренек!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 октября 2016, 05:18

      Намёк Зениту!

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 25 октября 2016, 00:44

      Зенит купит его вот увидите. Средний игрок с российским паспортом, а денег на зарплату у Газпрома полно - поднимут тарифы на газ, и всё в порядке.

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