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    Селюк: «Будь у ЦСКА деньги на трансферы, фанаты сейчас вывешивали бы баннер «Леня – супер»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о вывешенных болельщиками ЦСКА баннерах в адрес главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

    «Для меня странно, что некоторые болельщики ЦСКА вывешивают оскорбительные баннеры в адрес главного тренера команды. Поступают так, будто они не болельщики ЦСКА, а фанаты соперничающей команды, переодетые в красно-синие цвета. Вместо поддержки гадят своему же клубу.

    Считаю, что Слуцкий является суперквалифицированным тренером, он молодец. Да, команда проиграла «Локомотиву». И что? Все уже списали «Локомотив» со счетов, что ли? Поверьте, списывать Семина очень рано. Он еще всем все покажет и докажет. Я его знаю и могу заверить, что у него еще есть порох в пороховницах. К «Локомотиву» и Семину надо относиться с уважением.

    Важно понимать, что любой команде после матча в Лиге чемпионов играть очень сложно. А тем более команде без глубины состава, у которой к тому же выпали из обоймы такие игроки, как Дзагоев и Еременко. Посмотрите на результаты команд, участвовавших в еврокубках. Моуринью, накупивший в «МЮ» игроков на 200 миллионов, после матча в Лиге Европы проиграл в чемпионате со счетом 0:4. Получается, ему теперь вообще надо повеситься? Если бы Слуцкому дали на трансферы 200 миллионов, болельщики ЦСКА сейчас вывешивали бы другие баннеры – со словами «Леня – супер». Но Слуцкий во время трансферного окна не потратил ничего.

    Проблема ЦСКА – не Слуцкий, а недостаточная глубина состава. Возможно, Слуцкий и варьировал бы состав, если бы у него было достаточно игроков. Но деньги просто так не сыпятся. Клуб недавно достроил новый стадион. А когда строится стадион, всегда страдает трансферный вопрос. Если бы не это, возможно, ЦСКА укрепился бы лучшими футболистами. Лучше, чем тот же Траоре, которого, как говорят некоторые, я защищаю.

    Давайте не будем клеймить Слуцкого, а объективно оценим ситуацию. Многие годы ЦСКА показывает хороший футбол на внутренней арене. А в Лиге чемпионов и в этом году не все потеряно, команды в группе идут достаточно ровно. Ничего страшного не произошло, ЦСКА идет нормальным ходом. В преддверии дерби со «Спартаком» и матчем Лиги чемпионов с «Монако» болельщики ЦСКА должны поддержать игроков и тренера, который вкладывает в команду душу. Проще всего списать все на Слуцкого, Траоре, Акинфеева… И повесить баннер», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2016 19:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +459

      sour12 25 октября 2016, 21:10

      кстати о болельщиках....они должны быть благодарны слуцком за стадион....за сколько купили мусу? он был просто молодым парнем со скоростью...и кем он стал и за сколько его продали? да и ещё другие трансферы....так что слуцкий четверть или даже треть цены стадиона оплатил своим трудом вложенным в игроков.

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 25 октября 2016, 21:09

      Вот ещё один лживый адвокат. Суперквалифицированный тренер уже показал свою убогость будучи тренером сборной. В Европе, из года в год, его возят носом, как нашкодившего щенка .Его позорный, трусливый анти футбол достал уже и немногочисленных болельщиков. Успехи во внутреннем чемпионате достигнуты при помощи денег Гинера. Теперь оскудел золотой запас и надо ждать оглушительного провала и в премьер лиге.

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      Рейтинг: +459

      sour12 25 октября 2016, 21:08

      мне кажется как бы кто не давил на тренера...если даже все болелы будут бойкот объявят....игроки ЦСКА вступятся за тренера и не допустят ухода его из клуба....ведь у цска самый большой дефицит игроков в премьер лиге и то что клуб до сих пор на высоком месте, заслуга тренера довольно таки большая.

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      Рейтинг: +149

      Sylpheed 25 октября 2016, 14:31

      Ну вообще всё по делу сказал. Даже странно.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 октября 2016, 04:16

      Не справедливо осуждать Леню за временные неудачи коней....

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      Рейтинг: +19

      lloegr 25 октября 2016, 00:25

      кто такой Селюк?

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      Рейтинг: +39

      smertn1k 24 октября 2016, 23:44

      думаю за все эти годы у руля армейцев,Слуцкий не заслужил такого отношения

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 октября 2016, 22:05

      Слуцкий молодец. Было бы у него игроков на 1,5-2 состава. Результаты были бы другие

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 октября 2016, 22:02

      Неблагодарные люди

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 октября 2016, 21:53

      Ага во всём Слуцкий виноват и в предыдущих чемпионствах ЦСКА тоже как бы. А ещё я помню как его превозносили после выхода на Чемпионат мира, просто бог а не тренер был, а теперь с говном смешать хотят. Нет денег - нет игроков - нет игры - вот система современного футбола. Бывает конечно она даёт сбой, но всё реже и реже пока.

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