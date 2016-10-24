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    Погба и Неймар – претенденты на «Золотой мяч-2016»

    Журнал France Football опубликовал очередную пятерку претендентов на «Золотой мяч-2016». В нее вошли Мануэль Нойер («Бавария»), Неймар («Барселона»), Димитри Пайет («Вест Хэм»), Пепе («Реал») и Поль Погба («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»).

    Напомним, что всего будет названо 30 игроков. В этот раз обладателя «Золотого мяча» выберут сами журналисты, без участия ФИФА.

    Ранее стали известны имена первой, второй, третьей и четвертой пятерки претендентов.

    Источник: Francefootball

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    24.10.2016 19:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +519

      Dammit 24 октября 2016, 22:46

      Пепе тут явно не при делах)
      Мне вот интересно, когда Пайе перестанут называть "Пайет"? Он же француз. Никто же не называл Трезеге "Трезегетом". так с чего начинать?

      0
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 24 октября 2016, 22:04

      а за что бревно Пепе сюда?

      1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 24 октября 2016, 21:42

      Погба специально вынесли в заголовок, чтобы позлить.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 24 октября 2016, 20:27

      Погба там лишний

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