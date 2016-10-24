Погба и Неймар – претенденты на «Золотой мяч-2016»

Журнал France Football опубликовал очередную пятерку претендентов на «Золотой мяч-2016». В нее вошли Мануэль Нойер («Бавария»), Неймар («Барселона»), Димитри Пайет («Вест Хэм»), Пепе («Реал») и Поль Погба («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»).

Напомним, что всего будет названо 30 игроков. В этот раз обладателя «Золотого мяча» выберут сами журналисты, без участия ФИФА.

Ранее стали известны имена первой, второй, третьей и четвертой пятерки претендентов.