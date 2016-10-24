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    Генеральный директор «Томи»: «Слухи об отставке Петракова – бред»

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев поделился мыслями о будущем наставника томичей Валерия Петракова, а также заверил, что клуб доверяет специалисту.

    – Слухи о скорой отставке Петракова – бред. В «Томи» доверяют специалисту. Да, после игры с «Анжи» он сильно переживал, но руководство клуба и области поддерживают Валерия Юрьевича.

    – После 11 туров команда занимает 14-е место. Как оцените треть чемпионата?

    – Пока еще на набрали ход. Это связано с финансовой обстановкой клуба. Сегодня провели встречу с одним влиятельным человеком в томском футболе, нам пообещали, что в первой половине ноября деньги поступят. В будущее смотрим позитивно.

    – Многие клубы жалуются на судейство. У «Томи» претензии к арбитрам есть?

    – Больших претензий нет. Разве что с ЦСКА не назначили пенальти в концовке матча. В последней игре с «Анжи» судейство было хорошим.

    – Почему во втором тайме случился провал?

    – Игра была до гола. До перерыва мы были сильнее, но пропустили два сумасшедших мяча. То «Амкар» почти с центра поля нам забил, то «Анжи». Такое ощущение, что мы как полигон для таких голов (смеется).

    – 5 ноября в Томск прилетает «Спартак». В городе чувствуется ажиотаж?

    – Уже спрашивают про билеты. Звонят из Иркутска, Читы, других городов. Рассчитываем на аншлаг.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 16:52
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