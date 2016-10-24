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    Симонян подтвердил, что Кубок Содружества прекратил свое существование

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что футбольный турнир Кубок Содружества больше не будет проводиться. Функционер отметил, что акцент будет на другом турнире – Мемориале Гранаткина.

    «Кубок Содружества проводиться больше не будет, решение уже принято. Турнир если себя не изжил, то потерял былой интерес и стимул. Кубок Содружества свое отслужил блестяще – на него приезжали представители национальных федераций, руководители ФИФА и УЕФА. Однако в последнее время они перестали приезжать. Принято решение сделать акцент на турнир Гранаткина, возможно, будет изменен формат, пригласим больше команд. Пока все это на стадии обсуждения», – сказал Симонян.

    Мемориал Гранаткина – ежегодный турнир среди юношеских сборных (до 18 лет), который проводится с 1981 года.

    Источник: ТАСС

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    24.10.2016 14:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22

      Igreks 24 октября 2016, 17:15

      Да нах нормальным странам это содружество с козломордым кацапстаном....

      -3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Igreks 24 октября 2016, 17:22

      Бандерам путь заказан. Хоть кубок содружества, хоть мемориал Гранаткина. У вас в чемпионате бандерстана скоро игроки с автоматами на поле будут выходить. Так что обтекай молча.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 октября 2016, 14:52

      Очень жаль...Хорошо, что последний кубок наши ребята взяли под предвадительством Писарева.

      1
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 24 октября 2016, 14:49

      Ясно дело из укропии шахтер и динамо к нам не поедут и смысл турнира...

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > МЯСО87 24 октября 2016, 14:53

      НЕ скули! Этот турнир на салоедах никогда не держался

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > la verdad 24 октября 2016, 16:56

      Всем кому надо известно, для чего и кого он создавался

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