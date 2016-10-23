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    Петраков хочет обсудить с президентом «Томи» дальнейший путь развития команды

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков отметил существование в команде финансовых проблем. Наставник намерен в ближайшее время встретиться с руководством клуба, чтобы определиться, в каком векторе будет двигаться коллектив.

    «Финансовые проблемы есть. Когда я последний раз разговаривал с президентом клуба, он сказал, что какие-то выплаты пойдут в ноябре. Попытаюсь связаться с президентом клуба, хочу видеть дальнейший путь, по которому мы будем двигаться. Если будем просто прозябать и играть, не завися от результата, — это одно. Если будут задачи — вырасти — это другое. Мне нужно понять направление, дальнейшую ситуацию в клубе», – приводит слова Петракова интернет-издание «В Томске».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2016 09:35
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