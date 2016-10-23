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    Моуринью: «Если я ничего не выиграют с «МЮ», его фаны не будут считать меня особенным»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился размышлениями об отношениях с болельщиками.

    «Связь налаживается до того, как появляются титулы, но только успех может вызвать эмпатию между тренером и болельщиками, только он делает эту связь по-настоящему сильной.

    У меня здесь трехлетний контракт, и если я отработаю его до конца, люди будут знать, что я отдал клубу все, что я профессионал и преданный тренер, который отдавал себя «Юнайтед» 24 часа в сутки.

    Но если за три года я не принесу им трофеев, они скажут: «Отличный парень, хороший тренер, нам он нравится, но ничего особенного», – сказал Моуринью.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    23.10.2016 01:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 октября 2016, 17:48

      сегодня уже может быть интересно...

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 23 октября 2016, 10:37

      Нарциссизм - это диагноз.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 октября 2016, 01:12

      Ошибаешься, если с таким составом за 3 года не возьмёшь более не одного трофея, никто так о тебе не скажет, всё будет гораздо жёстче... Таков футбол.

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