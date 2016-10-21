Россия продолжает отставать от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Скрепя сердце, смотрю на этот овощ с горечью... - КЛУБень футбола РФ, который не вырос даже до уровня советских ведомственно-региональных команд образца 88-98 годов прошлого тысячелетия.
Внедрение инородных тел в футбольные сгустки в начале 2000-х привело к временному восстановлению КЛУБней, здоровой борьбе за выживание, конкуренции и отторжению паразитов. Именно тогда, из вновь восстановленных КЛУБней, появились новые ростки, дающие перспективы для развития будущих семян. Но увы, уже через поколение тлетворное влияние инородной заразы повлияло на развитие футбольного организма.. .Яд от избытка гнилой "капусты" поразил главное - корни. И мелкие КЛУБни стали деградировать, не давать семян и отмирать.. А крупные КЛУБни разрослись до безумных размеров и стали лопаться, разбрасывая вокруг себя вонь и слизь...
...Который год херовый урожай КЛУБневых , - может скосить всё, вскопать, и посадить по новой, без заразы, уже чисто со своим подходом?...
Не надо ставить + или - . Мне по х...
Агроном
По итогам третьего тура в еврокубках Россия продолжает занимать шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает Eurocups. Учитывая не самую удачную игру российских клубов – отставание от идущей на пятой строчке Франции возросло до 1,233 балла, а занимающая седьмую позицию Португалия чуть приблизилась к России – на 0,233 балла.
Напомним, в Лиге чемпионов ЦСКА сыграл вничью с «Монако» (1:1), «Ростов» уступил «Атлетико» (0:1). Что касается Лиги Европы, то здесь «Краснодар» проиграл «Шальке» (0:1), а «Зенит» обыграл на выезде «Дандолк» (2:1). Отметим, по итогам этого сезона таблица коэффициентов УЕФА определит представительство стран в еврокубках на сезон-2018/19. Пятые-шестые места дают право странам делегировать шесть клубов, три из них – в Лигу чемпионов.