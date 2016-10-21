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    Россия продолжает отставать от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

    По итогам третьего тура в еврокубках Россия продолжает занимать шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает Eurocups. Учитывая не самую удачную игру российских клубов – отставание от идущей на пятой строчке Франции возросло до 1,233 балла, а занимающая седьмую позицию Португалия чуть приблизилась к России – на 0,233 балла.

    Напомним, в Лиге чемпионов ЦСКА сыграл вничью с «Монако» (1:1), «Ростов» уступил «Атлетико» (0:1). Что касается Лиги Европы, то здесь «Краснодар» проиграл «Шальке» (0:1), а «Зенит» обыграл на выезде «Дандолк» (2:1). Отметим, по итогам этого сезона таблица коэффициентов УЕФА определит представительство стран в еврокубках на сезон-2018/19. Пятые-шестые места дают право странам делегировать шесть клубов, три из них – в Лигу чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2016 08:42
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 22 октября 2016, 01:17

      Скрепя сердце, смотрю на этот овощ с горечью... - КЛУБень футбола РФ, который не вырос даже до уровня советских ведомственно-региональных команд образца 88-98 годов прошлого тысячелетия.

      Внедрение инородных тел в футбольные сгустки в начале 2000-х привело к временному восстановлению КЛУБней, здоровой борьбе за выживание, конкуренции и отторжению паразитов. Именно тогда, из вновь восстановленных КЛУБней, появились новые ростки, дающие перспективы для развития будущих семян. Но увы, уже через поколение тлетворное влияние инородной заразы повлияло на развитие футбольного организма.. .Яд от избытка гнилой "капусты" поразил главное - корни. И мелкие КЛУБни стали деградировать, не давать семян и отмирать.. А крупные КЛУБни разрослись до безумных размеров и стали лопаться, разбрасывая вокруг себя вонь и слизь...
      ...Который год херовый урожай КЛУБневых , - может скосить всё, вскопать, и посадить по новой, без заразы, уже чисто со своим подходом?...

      Не надо ставить + или - . Мне по х...
      Агроном

      -1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 21 октября 2016, 22:27

      Если Спартак станет чемпионом (тьфу три раза), надо откреститься от него как от российской команды, чтоб не позорил страну

      1
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      Рейтинг: +423

      Drapik > Небесная 21 октября 2016, 23:30

      Если Спартак станет чемпионом, с его героически заработанным на аеках рейтингом он попадет в группу к Баварии и Мансити. А с ними вроде как главное - не победа, а участие :)

      -1
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Drapik 23 октября 2016, 22:22

      у Спартака со всеми командами в еврокубках - главное участие

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 21 октября 2016, 14:52

      ой, господи... ну догоним, обгоним.. и че? Ну куда нам 3 команды в чл
      ? Нам бы хотя бы лимит отменить для развития футбола (мудаку это скажите плиз), а потом уже тыркаться...

      2
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      Рейтинг: +423

      Drapik > Алексей1988 21 октября 2016, 23:35

      Не согласен, в данном случае больше всегда лучше. Может всяким кокориным уже не существенно, но авось кому-то из молодых опыт полезный будет.

      1
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      Рейтинг: +520

      Boozman 21 октября 2016, 13:19

      Как ни хреново это признавать, но по факту хрен мы французов догоним в ближайшие сезоны. А что сделать, если у них ПСЖ постоянно играет в плей-офф, да и тот же Монако из группы выходит. Для обгона нам как минимум нужно обыгрывать французские клубы, тот же Монако, с которым играл Зенит и сейчас ЦСКА. Как минимум выйти в 1/2 ЛЕ, а по хорошему выиграть (потому что только за счёт 2 кубков УЕФА в 2005 и 2008 мы так долго держим позиции в рейтинге), и в ЛЧ по хорошему нужен выход в 1/4 хоть одной из команд.

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Boozman 22 октября 2016, 03:54

      Друже, все команды Европы играют меж собой в мяч давным -давно. У них такой-себе междусобойчик со своими замутками, баблом и интригами. Любое вторжение "пацанов с соседей улицы", особенно в последнее геополитическое обострение, и сразу их ответ простой - "..не. кузнец нам не нужен." Но нам не надо сдуваться, надо спортом заниматься! С ув.

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok 21 октября 2016, 11:59

      А должны быть выше???

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 21 октября 2016, 11:02

      Догоним еще)

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 21 октября 2016, 10:45

      Зенит - 80 Рубин -43 Краснодар - 32,5 (3 сезона) ЦСКА - 31,5 Спартак - 8,5 Это очки которые заработали клубы за последние 5 сезонов в копилку России.
      Это так, напоминание некоторым вроде "gosproektikabinet" или "Black Giz".
      Ростов накидал пока за счёт бонуса, а игровых очков больше у Зенита и Краснодара.

      5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > dyema 21 октября 2016, 17:37

      Некоторым вроде тебя я писал что в этом году. А бонус или нет не имеет значения. И опять же бонус за выходы в следующие раунды. Или мы не выходили?

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 21 октября 2016, 10:43

      а что толку

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 10:31

      а надо нам оно спартак сольётся как всегда до в первых стыках

      8
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      Рейтинг: +1423

      Parham > BAIv 21 октября 2016, 12:29

      Надо только в том случае, если мясники не будут в тройке!!
      А то халявкой в ЛЧ хотят попадать!!

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      Рейтинг: +2465

      Аид666 21 октября 2016, 09:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сборная катится, клубы туда же...

      -6
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