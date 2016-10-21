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    Лига Европы. «Рома» и «Аустрия» забили на двоих шесть голов, «Астра» обыграла «Викторию»

    В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома», несмотря на преимущество в два мяча, не сумела на своем поле одолеть «Аустрию» – 3:3.

    В другой встрече «Астра» в гостях оказалась сильнее «Виктории» (2:1), одержав первую победу в нынешнем розыгрыше турнира.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа E. 3-й тур

    Рома (Италия) – Аустрия (Австрия) – 3:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Хольцхаушер, 16; 1:1 – Эль-Шаарави, 19; 2:1 – Эль-Шаарави, 34; 3:1 – Флоренци, 69; 3:2 – Прокоп, 82; 3:3 – Кайоде, 84.

    Виктория (Чехия) – Астра (Румыния) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Алибеч, 41; 0:2 – Горжава, 64 (в свои ворота); 1:2 – Горжава, 86.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2016 00:17
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