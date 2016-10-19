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    Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Манчестер Сити», «Боруссия» М обыграла «Селтик»

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» отправила в ворота «Манчестер Сити» четыре безответных мяча. Автором трех голов стал Лионель Месси, один точный удар на счету Неймара.

    В другой встрече группы «Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Селтик».

    После трех туров в этом квартете лидируют каталонцы, набравшие девять очков. У «Манчестер Сити» – четыре балла, у «Боруссии» – три, у «Селтика» – одно очко.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа C. 3-й тур

    Барселона (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 4:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Месси, 17; 2:0 – Месси, 61; 3:0 – Месси, 69; 4:0 – Неймар, 89.

    Удаления: Матье, 73 – Браво, 53.

    Селтик (Шотландия) – Боруссия М (Германия) – 0:2

    Голы: 0:1 – Штиндль, 57; 0:2 – Хан, 77.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2016 23:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 октября 2016, 00:38

      Пеп всегда доходил до полуфинал лиги чемпион... тепер врядли

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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 20 октября 2016, 00:25

      Без сенсаций, хотя Селтик мог и получше результат выдать

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 19 октября 2016, 23:45

      Ну все как должно быть

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