«Краснодар» перед матчем с «Шальке» напомнил болельщикам о запрете проносить на стадион семечки

Накануне матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Шальке» «Краснодар» опубликовал рекомендации для болельщиков. Среди прочего, клуб напомнил фанатам о запрете проносить на стадион семечки и дудки.

«Вход на стадион открыт для болельщиков за два часа до начала матча – с 18:00. Поскольку ожидается более 30 тысяч зрителей, убедительно просим болельщиков прийти как можно раньше – так вы не пропустите начало игры и с комфортом займете свои места. По той же причине рекомендуем воспользоваться общественным транспортом – чтобы не попасть в пробку и не тратить время на парковку автомобиля.

Отнеситесь с пониманием к требованиям безопасности и нормам цивилизованного поведения. На новый стадион «Краснодара» запрещено приносить с собой семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки. Также вас могут попросить сдать профессиональную аппаратуру для фото– и видеосъемки, объемные сумки, рюкзаки и другие вещи.

Обратите внимание: все билеты на матч реализованы и в кассах стадиона продаваться не будут», – сказано в сообщении на официальном сайте «Краснодара».