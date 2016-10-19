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    Пильгуй: «Может, Акинфееву в церковь сходить? Какой-то злой рок его преследует»

    Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй высказал мнение об игре голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Накануне страж ворот армейцев пропустил в 40-м матче кряду в Лиге чемпионов в домашнем матче с «Монако» (1:1).

    «Мне очень обидно за Игоря Акинфеева, даже жалко его. С «Монако» он провел великолепный матч, спасал команду в опаснейших ситуациях. Игра подходила к концу, а защитники ЦСКА не уберегли его. Может, ему в церковь сходить? Какой-то злой рок его преследует. Для Игоря Акинфеева не столь важны личные достижения, сколько результат команды.

    Если ЦСКА будет выигрывать в каждом матче Лиги чемпионов, то не так страшно, что Игорь будет пропускать. Понятно, что каждому вратарю хочется играть на ноль, но Акинфеев – настоящий боец, профессионал, он справится со всеми трудностями», – сказал Пильгуй.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2016 16:54
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 19 октября 2016, 20:29

      Игорь, молодец! А в 40 жизнь только начинается..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 19 октября 2016, 20:26

      Какой на хрена злой рок? Дырявый защита его приследует.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 19 октября 2016, 19:44

      Правильно, сходи в женский монастырь,
      Возьми фуфырь,
      Подебоширь,
      Вставь кому-нибудь штырь.
      А лучше игнашевичу с березуцкими запузырь,
      Чтоб растворились в даль и в ширь.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 19 октября 2016, 19:40

      давно пора за бугор, где лига посильнее, но нет там же так не платят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 октября 2016, 18:56

      Точно.
      Помню, на Пасху говорил проктолог - "пойду, поставлю Богу свечку."

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 октября 2016, 18:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше в мечеть. Бердыеву помогает

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +11

      voyagerb 19 октября 2016, 18:33

      Давно пора грехи замолить

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 октября 2016, 18:00

      Интересно. Яшин в советские годы, наверное, тоже из церкви не выходил, да и сам Пильгуй?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 19 октября 2016, 17:33

      господин Пильгуй злой рок Акинфеева это Игнашевич и бРАТЬЯ бЕРЕЗКИНЫ,вот и вчера наши супер незаменимые защитнички просрали момент, а за них отдувается Акинфеев мне лично просто по человечески уже стало жаль его

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 19 октября 2016, 17:23

      Может защитников прикупить самому?

      0
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