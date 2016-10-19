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    Карпин: «Проблема в России в уровне игроков, который, как минимум, не растет»

    Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Карпин уверен, что проблема российского чемпионата заключается в низком уровне самих игроков, а также отсутствии внутри команд достаточной конкуренции.

    – Сколько матчей тура регулярно смотрите?

    – Все восемь. Ну или почти все.

    – Нет ощущения, что лигу для повышения зрелищности следует не расширять, а, наоборот, сократить количество клубов?

    – Проблема не в том. Мы все время говорим об одном и том же – об уровне игроков, который, как минимум, не растет.

    – Сейчас в Премьер-лигу пришли те, кто родился в 90-е, не самое благополучное для воспитания резерва время. Нет ли тут предпосылок для более глобальных выводов – в частности, о вырождении российского футбола?

    – Не согласен. Опять возвращаемся к тому, что конкурентоспособность нашего чемпионата невелика. Речь не идет только о том, что футболистам нужно конкурировать в матчах – и на тренировках тоже. Но этого не происходит. Посмотрите на Мусу. Читал слова форварда о том, что нагрузки в чемпионате Англии в два раза выше, чем в России. Не могу с этим согласиться – нагрузки такие же, просто интенсивность занятий в два раза выше. Но это зависит уже не только от тренера, но и от игроков. Там каждому необходимо постоянно доказывать свое право на место в команде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2016 07:17
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