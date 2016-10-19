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    «Лестер» установил рекорд для английских команд в ЛЧ

    В матче третьего тура группового этапа «Лестер» со счетом 1:0 обыграл «Копенгаген».

    Эта победа стала третьей подряд для подопечных Раньери в их дебютном выступлении в ЛЧ – ни одна английская команда до этого не выигрывала три стартовых матча в первом для себя розыгрыше Лиги чемпионов.

    Среди команд, уже сыгравших три встречи в групповом этапе нынешней ЛЧ, только «Лестер» не терял очков. Три клуба, которые имеют стопроцентный показатель после двух матчей, свои третьи игры сыграют в среду – это «Наполи», «Барселона» и «Атлетико».

    Кроме того, «Лестер» пока не пропустил ни одного гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2016 01:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7750

      mihail200606 19 октября 2016, 10:12

      Ну так а состав группы какой..

      1
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 19 октября 2016, 09:36

      до 1/8 дойдут и game over

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 19 октября 2016, 09:30

      Да

      -1
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 19 октября 2016, 07:33

      С кем они играли???порто и Копенгагеном дома,Брюгге в гостях.это смех.это уровень ЛЧ? Так что нечему удивляться 'рекорду'.уровень ЛЧ просто низовой!!! Первый же матч против средней команды Лестер сольеться.

      -2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > SnoopiDu 19 октября 2016, 08:51

      Мю не мог даже Базель и тд токих не выиграть... будто другие клубы играли в группе с барса Бавария ювентус... как твой мю в групповом еще никто не чморился Базель бордо с такой группы выйти не мог...завидуй молча команда которая поставила рекорд страны дешевли состав чем погба...

      1
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > de bruyne 19 октября 2016, 14:40

      Рекорд страны? Если бы Лестер не набрал рекордное количество пенильти и остальные команды не находились в огромном упадке, Лестер бы закончил там же где и в этом году 8-10 место. В мближайшее

      0
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > de bruyne 19 октября 2016, 14:42

      В МЮ.упадок который к сожалению есть.об этом никто и не спорит.разговор был о Лестере.дау***н

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 19 октября 2016, 04:56

      Этак и до победы добредут.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 октября 2016, 04:42

      Лисы они и есть лисы. И Раньери похож на старого и хитрого лиса.

      1
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 19 октября 2016, 01:24

      Лестер бросил все силы на ЛЧ? :)

      5
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