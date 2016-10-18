Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА и «Монако» обменялись голами Траоре и Силвы

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА и «Монако» сыграли вничью со счетом 1:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Траоре, 34.

    2:0 – Силва, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2016 23:42
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 19 октября 2016, 04:55

      отскочили, молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 19 октября 2016, 04:33

      Упустили победу, надо было второй забивать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 октября 2016, 02:51

      Кстати.А вы знаете что общего между игарем и водкой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 октября 2016, 00:13

      на большее цска трудно было претендовать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 19 октября 2016, 00:12

      Эх, чуток не хватило. Нужно с защитой что-то делать, пенсионеров пора на пенсию проводить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 октября 2016, 00:05

      Акинфеев спас от разгрома!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 19 октября 2016, 00:01

      Акинфеев красавец! Просто отличная игра вратаря!!! Не моё дело, но что делает на поле траоре? Да причём и в основе???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Comentarios 18 октября 2016, 23:56

      В принципе эта ничья особо ничего не поменяла, байер - тоттенхэм 0-0

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3420

      AZ 18 октября 2016, 23:55

      Бомбардир. Опять ошибашься. Счет 1-1, а не 2:0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 18 октября 2016, 23:53

      За Акинфеева обидно, такой фантастический матч выдал, но ЦСКА всё равно пропустил.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11