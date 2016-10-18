ЦСКА и «Монако» обменялись голами Траоре и Силвы

отскочили, молодцы
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА и «Монако» сыграли вничью со счетом 1:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Траоре, 34.
2:0 – Силва, 87.
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА и «Монако» сыграли вничью со счетом 1:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Траоре, 34.
2:0 – Силва, 87.
отскочили, молодцы
Кстати.А вы знаете что общего между игарем и водкой?
на большее цска трудно было претендовать
Эх, чуток не хватило. Нужно с защитой что-то делать, пенсионеров пора на пенсию проводить.
Акинфеев спас от разгрома!!!
Акинфеев красавец! Просто отличная игра вратаря!!! Не моё дело, но что делает на поле траоре? Да причём и в основе???
В принципе эта ничья особо ничего не поменяла, байер - тоттенхэм 0-0