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    Батшуайи может сменить Икарди в «Интере»

    «Интер» в ближайшее время может начать поиски замены для Мауро Икарди. У форварда окончательно испортились отношения с болельщиками команды, которые не желают его видеть капитаном миланцев. Если клубу придется расстаться с аргентинцем, то «Интер» может попытаться подписать форварда «Челси» Миши Батшуайи.

    Ранее сообщалось, что Икарди входит в число основных трансферных целей лондонского «Арсенала».

    Источник: Calciomercato

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    18.10.2016 07:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 18 октября 2016, 09:54

      Не публикуйте чепуху. Батшуайи только перешёл в Челси... Его можно сказать на перспективу наигрывают, вы даёте такую новость... Хоть фильтруйте инфо!

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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx > Сергей Свояк 18 октября 2016, 16:39

      Было бы хорошо,если бы наигрывали,а щас только психа Косту выпускают,хотя как по мне,так Мишка лучше смотрится,надо его чаще выпускать!!!

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