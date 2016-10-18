Батшуайи может сменить Икарди в «Интере»

«Интер» в ближайшее время может начать поиски замены для Мауро Икарди. У форварда окончательно испортились отношения с болельщиками команды, которые не желают его видеть капитаном миланцев. Если клубу придется расстаться с аргентинцем, то «Интер» может попытаться подписать форварда «Челси» Миши Батшуайи.

Ранее сообщалось, что Икарди входит в число основных трансферных целей лондонского «Арсенала».