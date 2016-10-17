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    Монтелла: «Скудетто? «Милан» должен держать низкую планку»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла подчеркнул, что не стоит сейчас причислять «россонери» к претендентам на чемпионский титул. Напомним, по прошествии восьми туров Серии А миланцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с 16-ю очками, уступая «Роме», идущей второй, лишь по дополнительным показателям.

    «Скудетто? Эти разговоры не для нас, мы должны держать низкую планку. В прошлом сезоне «Интер» тоже до января был впереди всех и уже казалось, что он обеспечил себе титул. А затем мы помним, как все закончилось», – сказал Монтелла.

    Источник: Sport Mediaset

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    17.10.2016 23:19
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