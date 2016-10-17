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    Жардим: «ЦСКА опередил «Зенит» в чемпионате России, это сильный соперник»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим накануне поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА отметил, что наставник армейцев Леонид Слуцкий найдет кем заменить травмированного хавбека Алана Дзагоева и дисквалифицированного Романа Еременко. По словам португальца, красно-синие обладают сильным составом.

    – У вас было не слишком времени между игрой с «Тулузой» и матчем с ЦСКА. Успели восстановиться?

    – Команда хорошо потрудилась. Несмотря на то, что на подготовку в нашем распоряжении было всего два полноценных дня, уверен, в грязь лицом мы завтра не ударим.

    – Чего опасаетесь перед игрой?

    – После жеребьевки два месяца назад все отмечали ровный состав нашей группы. После двух матчей это подтвердилось. ЦСКА – чемпион России, он опередил хорошо знакомый нам «Зенит». Это сильный соперник.

    – Отсутствие Дзагоева и Еременко облегчит жизнь «Монако»?

    – Несомненно, оба игрока являются ключевыми для ЦСКА. Насколько я в курсе, они обладают сильным составом, тренер придумает, как их заменить. ЦСКА предстанет агрессивной командой, с динамичной и хорошо поставленной игрой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2016 19:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 18 октября 2016, 08:16

      да цска сильная команда и его вратарь дырка)))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 23:28

      А ещё в ЦСКА есть Акинфеев - вратарь-легенда)))

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 17 октября 2016, 22:08

      Ну ЦСКА не Зенит. А вы не та команда которая тогда играла против питерцев - шансов сейчас больше. Но надеюсь после матча с ЦСКА количество ваших очков останется прежним)))

      -1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Dimonadze 18 октября 2016, 20:20

      Вот за что минус? Конструктивная критика. Но сам я всей душой за ЦСКА буду болеть

      0
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      Рейтинг: +25035

      bset 17 октября 2016, 20:18

      Автобусом мы предстанем. Разобьем их контратаками. Пересидим их в обороне.

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