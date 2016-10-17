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    Примера. «Эйбар» уступил «Осасуне»

    В поединке восьмого тура Примеры «Эйбар» в родных стенах потерпел поражение от «Осасуны». Хозяева открыли счет уже на первой минуте встречи, однако после были вынуждены дважды доставать мяч из сетки ворот после ударов Леона. В конце первого тайма счет сравнялся усилиями Энриха, а на 58-й минуте Торрес своим голом принес победу памплонцам.

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

    Эйбар (Эйбар) – Осасуна (Памплона) – 2:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Эскаланте, 1;1 – Леон, 29; 1:2 – Леон, 32; 2:2 – Энрих, 45; 2:3 – Торрес, 58.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 23:34
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