Игроки «Монако» прилетели в Москву

неужели кто то верит что цска может что то выиграть с дырой на воротах с еле ползающими стариками в обороне с отсутствующим напрочь нападением во главе деревянного ласины который не только бороться не хочет ему даже бегать в падлу ау это ни местный чемпионат где помогут натянут засудят это лига чемпионов не ну если так хочется верить флаг вам в руки а моя ставка будет за Монако и завтра посмотрим кто прав я бы и рад за наших поболеть всем сердцем но увы цска мёртв к сожалению
Футболисты и тренерский штаб «Монако» сегодня прибыли в Москву для участия в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.
Напомним, что встреча, которую обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мартином Стрембергсоном, пройдет во вторник и начнется в 21:45 мск.
После двух туров монегаски занимают первое место в группе Е, имея в своем активе четыре очка. Армейцы, на счету которых один набранный балл, располагаются на последней строчке.
Les joueurs sont arrivés à Moscou