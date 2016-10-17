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    Игроки «Монако» прилетели в Москву

    Футболисты и тренерский штаб «Монако» сегодня прибыли в Москву для участия в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

    Напомним, что встреча, которую обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мартином Стрембергсоном, пройдет во вторник и начнется в 21:45 мск.

    После двух туров монегаски занимают первое место в группе Е, имея в своем активе четыре очка. Армейцы, на счету которых один набранный балл, располагаются на последней строчке.

    Источник: Twitter

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    17.10.2016 15:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +231

      yanedo 17 октября 2016, 19:13

      неужели кто то верит что цска может что то выиграть с дырой на воротах с еле ползающими стариками в обороне с отсутствующим напрочь нападением во главе деревянного ласины который не только бороться не хочет ему даже бегать в падлу ау это ни местный чемпионат где помогут натянут засудят это лига чемпионов не ну если так хочется верить флаг вам в руки а моя ставка будет за Монако и завтра посмотрим кто прав я бы и рад за наших поболеть всем сердцем но увы цска мёртв к сожалению

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 17 октября 2016, 17:48

      удачи поникам и конифею!!!!!!!!!! очки в общую копилку нужны очень!!!

      0
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      Рейтинг: +390

      fantom23 17 октября 2016, 16:14

      Удачи и терпения нашим!!!Обязаны завтра выйти против соперника как на последний бой и выиграть!!!

      2
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      Рейтинг: +11

      CHENMASTER 17 октября 2016, 16:04

      1:2 в пользу Монако

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 октября 2016, 15:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У наших команд с французами всегда тяжёлые игры. Думаю будет ничья 1:1 или 1:2 в пользу Монако.

      -4
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      Рейтинг: +3282

      woyser > карасевщина 17 октября 2016, 16:47

      для общего развития, посмотрите историю взаимоотношений российский и французских клубов. А, Краснодар молодцы, тут спору нет.

      3
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 17 октября 2016, 15:37

      ЦСКА будет очень сложно. Хотя бы ничейка.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 октября 2016, 15:22

      А игарян играть будет?А то я насчет рекорда чот переживаю(

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