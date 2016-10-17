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    Клопп: «Моуринью знает, как добиваться успеха в футболе»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 8-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» рассказал о своем отношении к наставнику манкунианцев Жозе Моуринью.

    «Кто сказал, что Моуринью плохо начал в «МЮ»? Он выиграл несколько первых игр в нынешнем сезоне. Жозе знает, как добиваться успеха в футболе.

    Он побеждал в Лиге чемпионов чаще, чем я в ней участвовал. Как я могу сказать, кто находится наверху, а кто катится вниз? Если «Ливерпуль» уступит в предстоящем матче, то критике подвергнут уже меня», – сказал Клопп.

    Источник: FourFourTwo

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    17.10.2016 14:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 октября 2016, 17:35

      Клопп ты уважаешь соперника потому что ты не толька хороший тренер... маур нечего не построил у тебя был бы состав реала который у него был... озил ди Мария роналду кака и тд ты что творил бы... а он клоун

      2
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      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 17 октября 2016, 15:53

      Вот профессионал своего дела сразу видно, уважает своего соперника ни то что Моуриньо

      2
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      Рейтинг: +992

      опус 2 17 октября 2016, 14:49

      Клопп порядочный человек ,в отличии от Мауринью

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