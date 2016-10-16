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    Мафия предложила Лопесу сломать ноги Икарди

    Мафия сделала предложение нападающему «Торино» Макси Лопесу сломать ноги форварду «Интера» Мауро Икарди, который в 2013 году увел у футболиста жену. Как сообщает источник, представители преступной группировки остановили автомобиль 32-летнего аргентинца и предложили свои услуги, на что сам игрок ответил отказом.

    Напомним, в декабре 2013 года супруга Лопеса, от которой у футболиста осталось трое сыновей, ушла к Икарди. Весной следующего года новая пара объявила о свадьбе.

    Источник: Sport.es

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    16.10.2016 12:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 октября 2016, 15:53

      правильно. жизнь все расставит по местам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 16 октября 2016, 15:19

      Лопес зря отказался! или видимо слабаком оказался, ему рога наставили, а он схавал

      -1
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      Рейтинг: +10

      Ridernik 16 октября 2016, 15:16

      но ему же только 23

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 октября 2016, 14:47

      Видно мафия через фейсбук к Лопесу обратилась или сразу через газету, чтоб все наверняка знали.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 16 октября 2016, 14:16

      допрыгался Икарди

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 16 октября 2016, 13:50

      Неистово плюсую!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 октября 2016, 13:35

      Цену наверное высокую загнули, вот и отказался

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      Алихан95 16 октября 2016, 13:02

      это Ванде нужно сломать ноги, как может быть такой тупой мать трех сыновей

      3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 16 октября 2016, 13:02

      Проститутка!

      2
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