Мафия предложила Лопесу сломать ноги Икарди

Мафия сделала предложение нападающему «Торино» Макси Лопесу сломать ноги форварду «Интера» Мауро Икарди, который в 2013 году увел у футболиста жену. Как сообщает источник, представители преступной группировки остановили автомобиль 32-летнего аргентинца и предложили свои услуги, на что сам игрок ответил отказом.

Напомним, в декабре 2013 года супруга Лопеса, от которой у футболиста осталось трое сыновей, ушла к Икарди. Весной следующего года новая пара объявила о свадьбе.