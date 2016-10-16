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    Радимов: «Думаю, «Мордовия была не готова к нашей игре с четырьмя нападающими»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отметил необычную схему игры команды в матче с «Мордовией» (2:2) в рамках 17-го тура ФНЛ.

    «Думаю, мы провели очень хороший матч, много владели преимуществом. Решили сыграть в открытый футбол с «Мордовией». У некоторых из ребят игра не получалась, пришлось делать перестановки. В конце концов удалось исправить положение, перейдя на другую схему – 3-3-4 с четырьмя нападающими. Я думаю, что «Мордовия» к этому была не готова. Не могу сказать, что соперник создал сегодня очень много моментов, но те, что создал, реализовал», – заявил Радимов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.10.2016 10:16
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