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    Нобоа: «Сегодняшние решения арбитра – это не ошибка»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал работу главного судьи матча десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1) Владислава Безбородова. В этой встрече у ростовчан были удалены Федор Кудряшов и Сесар Навас.

    «Я не люблю говорить про судей. Раньше думал, что они ошибаются. Но сегодняшние решения арбитра – это не ошибка… Обидно. Тренировались, работали, готовились. А тут такое.

    Первой красной карточки точно не было. Можно показать желтую карточку, но не красную. Кудряшов же не по голове его ударил. А потом первую желтую показали Сесару. За что? Вторая еще ладно…

    Спартаковцы просили судью наказать нас по ходу игры. Всю недели газеты писали про плохого судью в матче с «Зенитом». Вот и получилось такое. «Спартак» должен сказать арбитру «спасибо»! Очень «тяжелый» судья…

    У меня был момент, когда мы уже остались вдевятером. Но не забил. Да мы вдевятером играли лучше, чем 11 человек «Спартака»! Реально лучше! Прессинговали их, но не смогли сравнять счет. Это футбол. Смотрим дальше. А так могли и вничью сыграть», – сказал Нобоа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2016 23:12
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +176

      gencha19 16 октября 2016, 15:57

      Наверное если бы полупокер Безбородов удалил десятерых ростовчан Спартак всё равно бы оборонялся от Джанаева.

      2
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 16 октября 2016, 13:19

      по словам нобоа красные даются только после удара в голову . так что можно еба ть набоа везде кроме головы максимум желтая

      -3
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      Рейтинг: +45

      Бисер58 16 октября 2016, 13:06

      Зрите в корень проблемы,и это точно не Спартак и тем более не Ростов,многие понимают от куда эти ноги растут!

      -1
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      Рейтинг: +210

      azar80 16 октября 2016, 12:28

      а что нарушением считаются только удары в голову?

      0
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      Рейтинг: +24

      uk122 16 октября 2016, 11:09

      В России красивые девки
      В России отличный балет
      Спортивные Мутные сделки
      Болельщик приходит смотреть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 16 октября 2016, 10:29

      Смотреть тошно, одиннадцать уродов радовались как дети тому, что не проиграли девятерым футболистам. В Ростове их будут просто иметь не по -детски. А Ростов красавчики, очень здорово смотрится команда. Есть характер, мастерство и огромное желание играть. Куда смотрит Мутко не понимаю. Абрамович с его то баблом мог бы купить перспективный российский клуб с бешеной посещаемостью и такой же самоотдачей. Куда там, надо же спасать тупорылый Челси. Слов нет одни буквы и то матом!!!

      12
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      Рейтинг: +124

      1cent > Fan Loko mik 16 октября 2016, 14:35

      ждем свиней с нетерпением! обратно будут уебывать по шпалам в красных труселях

      5
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 16 октября 2016, 08:19

      Я ждал что спартак и сейчас про судейство будет говорить, но ошибся судейство плохое только когда они проигрывают.

      11
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 16 октября 2016, 07:28

      Судья отдал долг свинорылым за прошлый тур. Противно за наш продажный чемпионат.

      2
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      Рейтинг: +3

      1974sepultura1974spartak > Evgenii1 16 октября 2016, 09:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сам ты свинорылый!

      -4
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > 1974sepultura1974spartak 16 октября 2016, 11:09

      Ни визжи. Ты должен хрюкать от радости ,за такое судейство.

      0
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      Рейтинг: +415

      radga > Evgenii1 16 октября 2016, 11:42

      Почему за ошибки судьи в Питере, должен был расплатится Ростов? Это как понимать, если ты такой умный. Питер не при делах, а три очка забрал в копилочку. А Ростов и Спартак сейчас льют друг на друга грязь. Зенит только улыбается от этого, надеюсь Урал им сегодня улыбочку собьет с уст.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 16 октября 2016, 07:08

      Ростов однозначно заслуживает уважения, показали футбол в 9м и при "сомнительно жестком судействе" такой матч никак не украшает наш чемпионат(
      С сегодняйшей игрой ни о каком чемпионстве даже и думать не стоит, нужно прибавлять и обыгрывать по делу а не по давлению на судей !!!

      13
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      Рейтинг: +823

      diktatop > 4agaaa 16 октября 2016, 10:06

      согласен, но карточки все абсолютно оправданы, если он начал жестко наказывать за грубость как фернандо (хотя он и по ногам не попал) то с кудряшовым все абсолютно верно, навасу рот меньше отрывать надо было, ни кто не жалуется когда игроки получают карточку за разговор, это такое же не дисциплинированое поведение, как отброс мяча, а со вторым фолом он сам виноват, и мое мнение пеналь был, комбаров мяч же прокинул)))

      -2
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 16 октября 2016, 06:32

      Правильно сказал!!!я хоть и болельщик Спартака ,Ростов настоящие мужики я надеюсь и мой Клуб тоже будет так биться не смотря на счет!!!Спартак все равно Велик!!!

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