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    Данильянц: «Приехали в Москву за победой над «Спартаком»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от матча 10-го тура РФПЛ, в котором донская команда потерпела поражение от «Спартака» со счетом 0:1.

    «Вдевятером смогли надавливать на ворота «Спартака» за счет характера. Мы приехали сюда побеждать. Даже в численном меньшинстве все равно боролись за три очка и могли забить гол. Главный оптимизм – ребята были командой, боролись и создали достаточно моментов, а судейские решения я комментировать не хочу», – сказал Данильянц в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 21:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 16 октября 2016, 02:50

      статистика была не в вашу пользу, за старания- плюс, за грубую игру - минус, счёт по игре.

      -2
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 15 октября 2016, 23:25

      Ребят, отыграетесь на Зените. Удачи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 октября 2016, 23:24

      А уехали с поражением.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1446

      moskowcity-petrv 15 октября 2016, 22:14

      Чупачупс вам скрасит обратный путь)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 октября 2016, 22:02

      Удачи в Лиге чемпионов, ага, а в матче со Спартаком победы Ростов не заслужил.

      11
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      Рейтинг: +107

      nikita08 15 октября 2016, 22:00

      в следущий раз

      6
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