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    Гвардиола «Стоунс похож на Кумана»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил защитника Джона Стоунса с Рональдом Куманом.

    «Джон похож на Рональда, особенно ментально. Джон из тех парней, что все время хотят играть и быть под давлением. Обычно игроки, которые любят играть с мячом, переносят давление лучше, чем другие. Сейчас я не могу их сравнивать. Пока нет, но в будущем – возможно.

    Длинные передачи Рональда – в этом он был лучшим. Но Джон еще достаточно молод, он может расти. Он хорошо сыграл за сборную. На Евро он не провел на поле ни минуты, а теперь выходит во всех матчах. Он уже стал важным для сборной игроком, и я счастлив за него», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    15.10.2016 01:55
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