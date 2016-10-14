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    Месси и Умтити готовы принять участие в матче против «Депортиво»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что лидер каталонцев Лионель Месси восстановился от повреждения и готов сыграть в матче очередного тура Примеры против «Депортиво». Также, по словам наставника, к игре готов защитник Самуэль Умтити.

    «Месси и Умтити готовы играть. Лео тренируется в общей группе со среды и выглядит просто прекрасно. Чтобы вернуть физическую форму в полной мере, нужно играть. Мы поговорим с ним об этом завтра. Но в целом, он готов, как и Самуэль. Это же касается и Суареса. Мне он ничего не говорил о своей усталости. Некоторые игроки имели меньше времени на восстановление из-за длительных переездов, но все находятся в опитамальной форме», – заявил специалист.

    Источник: Yahoo

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    14.10.2016 16:06
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