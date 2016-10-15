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    Бундеслига. «Айнтрахт» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Баварией» и другие результаты

    В матче 7-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле в численном меньшинстве сумел вырвать ничью против «Баварии» – 2:2. Отметим, что мюнхенский клуб потерял очки во второй встрече чемпионата Германии подряд.

    В других матчах «Кельн» благодаря дублю Энтони Модесте обыграл «Ингольштадт», «Хоффенхайм» одолел «Фрайбург», «Аугсбург» поделил очки с «Шальке-04», менхенгладбахская «Боруссия» и «Гамбург» голов не забили.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

    Айнтрахт – Бавария – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Роббен, 10; 1:1 – Хусти, 43; 1:2 – Киммих, 62; 2:2 – Фабиан, 78.

    Удаление: Хусти, 65 – нет.

    Аугсбург – Шальке-04 – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бенталеб, 65; 1:1 – Байер, 77.

    Боруссия М – Гамбург – 0:0

    Удаление: нет – Клебер, 25.

    Кельн – Ингольштадт – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Модесте, 28; 2:0 – Модесте, 39 (с пенальти); 2:1 – Хинтерсер, 90 (с пенальти).

    Хоффенхайм – Фрайбург – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вагнер, 34; 1:1 – Нидерлехнер, 77; 2:1 – Крамарич, 80.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 18:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 15 октября 2016, 21:25

      Это что то. Заменить Роббена и уйти в оборону. браво Карло. Надеюсь не доработает контракта Карло. Нужен немец...... и срочно. сезон в полном пролете. с такой игрой в ЛЧ делать нехуя. Кубок пролетим. И дай бог 2-3 место в Бундеслиге займут если ничего не изменится. Команда не бегает нихера и не играют.

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > VReDNiY 15 октября 2016, 22:12

      "Нужен немец...... и срочно"-а например кого? У Клоппа контракт с Ливером до 21 года...сейчас ток начало сезона, я думаю команда обязательно прибавит

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > iron_Savior 16 октября 2016, 00:06

      Да все возможно. Но опять же пока так будут играть проиграют все. Какой матч уже сил нет смотреть на эту игру.

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > VReDNiY 16 октября 2016, 00:27

      Ну в центре были большие проблемы без Видаля...это да, но то, что Левандовски опять по пустым замкнуть не может это уже тремор) Я думаю Баварушка ПСВ у себя дома вынесет по-крупному, скоро игра пойдет лучше

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > iron_Savior 16 октября 2016, 09:28

      Если честно. То хотелось в Баварии увидеть Люсьена Фавра.Хоть и не немец... Зато с Бундеслигой знаком. И знает как надо Играть Баварии. Но Приглашают только тренеров с Именем в последние годы. Да возможно Фавр не уровень для Баварии но всеже... Думаю хуже не будет.

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > VReDNiY 16 октября 2016, 11:25

      ну хитцфельд тоже не немцем был, однаковыиграл с клубом практически все...я думаю проблема с идеями игры: три года без устали гвардиола прививал им свою философию контроля мяча и тп. и вот приходит Анчи и просит футболистов играть вертикально без лишнего владения...а они забыли как это делать. Всплывает аналогия с финалом лч 15/16. Реал там атлетам мяч отдал, а они не знали что с ним делать

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 октября 2016, 20:54

      Хусти молодец ещё даёт жару в Бундеслиге! Помню как в Зените хорошо играл. непонятно почему из сборной только выпал.

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      Рейтинг: -92

      Raxor 15 октября 2016, 20:49

      чет последние матчи баварии не очень, ничьи да поражения, как бы карло не выгнали из баварии

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