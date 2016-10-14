«Ростов» сегодня погасит все долги перед футболистами

«Ростов» погасит все имеющиеся долги перед футболистами в пятницу, 14 октября. Отметим, что у клуба имелись просрочки по выплатам за последние два сезона.

«Долги действительно выплачиваются. Это задолженности за сезоны 2014/15 и 2015/16 гг. Сегодня все должно быть выплачено», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Информация о долгах в «Ростове» появлялась неоднократно в последние несколько лет. Из-за этого РФС налагал на клуб санкции.