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    «Ростов» сегодня погасит все долги перед футболистами

    «Ростов» погасит все имеющиеся долги перед футболистами в пятницу, 14 октября. Отметим, что у клуба имелись просрочки по выплатам за последние два сезона.

    «Долги действительно выплачиваются. Это задолженности за сезоны 2014/15 и 2015/16 гг. Сегодня все должно быть выплачено», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    Информация о долгах в «Ростове» появлялась неоднократно в последние несколько лет. Из-за этого РФС налагал на клуб санкции.

    Источник: ТАСС

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    14.10.2016 13:46
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 15 октября 2016, 09:33

      Очень правильный ход. Перед игрой со Спартаком, что бы выкладывались. Правда возможен и обратный эффект. Чего ломаться перед ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 15 октября 2016, 07:32

      Отдайте деньги людям!!!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 октября 2016, 18:34

      Это еще один аргумент для мотивации игроков команды перед матчем с пищевиком)))

      0
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 14 октября 2016, 18:16

      футболисты не бедный народ

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 14 октября 2016, 18:12

      сегодня погасят долги,а завтра погаснит СПАРТАК

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 14 октября 2016, 17:36

      Налагал на клуб санкции. Интересно есть ли в русском языке такое слово? Может быть накладывал санкции.

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 14 октября 2016, 16:46

      Саввиди темный человек,то он дарит деньги и в грудь кулаком стучит,то потом требует отдать эти деньги,все ни как не определится с собой!

      2
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 14 октября 2016, 16:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      откуда деньги взяли упыри

      -6
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > polyshuk23 14 октября 2016, 17:09

      Не суй нос в чужие дела. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали.

      1
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      Рейтинг: +1537

      zarsm 14 октября 2016, 15:24

      Ушел пёс саввиди, погасили долги. Совпадение? Не думаю)

      7
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > zarsm 14 октября 2016, 16:17

      Так видимо он и гасит долги уходя из Ростова, чтобы потом не судиться. Думаешь с другим спонсором будет лучше? Сомневаюсь.

      0
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 14 октября 2016, 15:18

      Не, ну если это не лично Федун постарался, то Спартаку кабздец )))
      Хотя этот перерыв на сборные скорее к Атлетико готовились чем к Спартаку.

      -1
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