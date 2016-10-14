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    Акинфеев: «Пусть хоть 100 матчей в Лиге чемпионов буду пропускать. Это мое дело»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, чей последний сухой матч в Лиге чемпионов был почти десять лет назад, высказал мнение об отношении к этой серии общественности. Напомним, последний сухой матч стража ворот в Лиге чемпионов был 1 ноября 2006 года в выездной игре против лондонского «Арсенала» (0:0).

    «Поначалу было обидно, конечно, но сейчас я безразлично отношусь ко всем этим издевкам. Люди ведь на самом деле не меня унижают своими словами, а сами себя. В той же Европе никто не считает такие серии, не злорадствует. А у нас болельщикам приятно писать гадости. Ну, дай бог им здоровья. Пусть хоть 100 матчей в Лиге чемпионов я буду пропускать! Это в любом случае мое дело», – заявил 30-летний вратарь.

    Источник: УЕФА

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    14.10.2016 12:15
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 19 октября 2016, 13:54

      Акинфеев ЛУЧШИЙ (в России уж точно)!!!! а кто там что считает....ну и пусть себе считают...Игорюха такие матчи мертвые Тащил - Тащит и будет Тащить....так что завалите еб@льники!!!!! ЦВБП

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 17 октября 2016, 15:59

      А я ещё дешево кого-то когда-то продал!

      0
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      Рейтинг: +6

      Duken 17 октября 2016, 14:47

      Кокорин:хочу играю,хочу нет.Пусть хоть 100 матчей не буду забивать,это моё дело

      -1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 14 октября 2016, 19:01

      Продолжай пропускать! Я за это бабки получаю! )

      1
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      Рейтинг: +17

      KoRg 14 октября 2016, 18:37

      Тока у меня такое,смотрю ЦСКА в лиге болею ,так как российский клуб, а у самого дикое желание чтоб пропустили хотя бы один ,чтоб серия не заканчивалась?)))

      2
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      Рейтинг: -92

      Raxor > KoRg 15 октября 2016, 20:50

      братан, я тоже! xD

      -1
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 14 октября 2016, 18:00

      100 матчей,или мячей?

      0
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      Рейтинг: +93

      barbardir 14 октября 2016, 16:24

      Рекордсмен психанул и обиделся

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 14 октября 2016, 16:05

      В европе никто столько не пропускает, тоже мне пофигист, неприкосаемый.

      1
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 14 октября 2016, 15:26

      Это НЕ антирекорд Акинфеева, это антирекорд команды ЦСКА, и говорить или писать иначе просто непорядочно.

      2
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 14 октября 2016, 15:24

      дырявый

      -2
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