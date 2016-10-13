Мутко: «Писарев покинет пост главного тренера молодежной сборной и спортивного директора РФС»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что главный тренер молодежной сборной России и спортивный директор РФС Николай Писарев покинет занимаемые посты. По словам Мутко, у Писарева есть желание поработать тренером на клубном уровне.

«Николай Николаевич не останется. Думаю, что у него есть желание поработать на клубном уровне. Надеюсь, он будет работать в клубе, и у него все будет нормально. Кто его заменит? Мы поработаем над этим. Думаю, на следующей неделе мы примем ряд решений, будут структурные изменения. Нужно определиться с главой спортивного департамента. Я попросил Станислава Черчесова подумать на эту тему, важно, чтобы это работало, как один механизм. Предстоящий цикл будет очень важен, от него будет зависеть попадание сборной на Олимпиаду в Токио в 2020 году», – заявил министр спорта России.