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  • Мутко: «Писарев покинет пост главного тренера молодежной сборной и спортивного директора РФС»

Мутко: «Писарев покинет пост главного тренера молодежной сборной и спортивного директора РФС»

13 октября 2016, 15:46
8

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что главный тренер молодежной сборной России и спортивный директор РФС Николай Писарев покинет занимаемые посты. По словам Мутко, у Писарева есть желание поработать тренером на клубном уровне.

«Николай Николаевич не останется. Думаю, что у него есть желание поработать на клубном уровне. Надеюсь, он будет работать в клубе, и у него все будет нормально. Кто его заменит? Мы поработаем над этим. Думаю, на следующей неделе мы примем ряд решений, будут структурные изменения. Нужно определиться с главой спортивного департамента. Я попросил Станислава Черчесова подумать на эту тему, важно, чтобы это работало, как один механизм. Предстоящий цикл будет очень важен, от него будет зависеть попадание сборной на Олимпиаду в Токио в 2020 году», – заявил министр спорта России.

Источник: ТАСС
Россия Россия (мол) Черчесов Станислав Писарев Николай Мутко Виталий
Комментарии (8)
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ВoВ
1476363864
Надо было его тренером сборной ставить, хотя и Черчесов норм Правильно делает что идет в клубы!Удачи!!! Как говорит Салугин: "С возрастом и опытом только понял")))
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Kulimen
1476364286
Было бы замечательно, если бы нового главного тренера молодежи выбирали при участии Черчесова. И чтобы Черчесов какие-то установки тренеру молодежи давал.
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chegaev88
1476364339
Когда уже мутко покинет свой пост
Ответить
woyser
1476364432
Сам ли? Может попросили?
Ответить
Молчуновский
1476365180
Главный тренер молодежной сборной России и спортивный директор РФС Николай Писарев заявил, что президент РФС Виталий Мудко покинет занимаемый пост. По словам Писарева, у Мудко есть потребность отдохнуть на курортах Магадана лет так 10.
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МЯСО87
1476366291
Карпин - вариантов нет!
Ответить
Atoniq
1476376366
Теперь Мутко и спортивным директором РФС станет, ну а чё ему же мало должностей, все гребет под себя зараза..
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1476381083
А что не полтора года назад, когда Писарев методично гробил молодежку?
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