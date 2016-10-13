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    Марадона: «Нужно 40 обычных футболистов, чтобы получился Тотти»

    Легендарный в прошлом футболист Диего Марадона заявил, что нападающий «Ромы» Франческо Тотти должен продолжать играть. Напомним, 40-летний Тотти по окончании сезона планирует завершить карьеру.

    «Тотти должен продолжать играть. Нужно 40 обычных футболистов, чтобы получился Тотти. Франческо – великий человек, он реальный символ «Ромы», – заявил Марадона.

    В свою очередь Тотти ответил на комплимент комплиментом.

    «Если 40 игроков нужны, чтобы создать Тотти, тогда нужен весь футбол, чтобы создать Марадону», – сказал футболист.

    Источник: Football Italia

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    13.10.2016 14:23
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +44

      tier.tnd 15 октября 2016, 13:40

      Красавчики, великие люди в футболе !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 13 октября 2016, 16:01

      эта новость вроде уже была

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 13 октября 2016, 14:26

      Да, Тотти велик! Здоровья Императору!!!

      2
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