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    Хендерсон: «О Саутгейте я могу говорить только в восторженных тонах»

    Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон высокого мнения о временном наставнике национальной команды Гарете Саутгейте.

    «О Саутгейте я могу говорить только в восторженных тонах. Этому человеку удалось хорошо поладить с футболистами. Нам нужно показывать качественную игру — не только для самих себя, но и для болельщиков, Гарета, его помощников, чтобы наш совместный путь продолжался как можно дольше. Гарет общался как с командой в целом, так и с отдельными игроками в индивидуальном порядке, и я думаю, что это помогло. Мы работали как одно целое. Он раздаeт игрокам обязанности и слушает нас», – .сказал он

    Напомним, что при Саутгейте Англия сыграла вничью со Словенией (0:0) и обыграла Мальту (2:0).

    Источник: Goal.com

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    13.10.2016 10:55
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