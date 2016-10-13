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    Саутгейт: «Я доволен проделанной работой и тем, как я сумел справиться с проблемами»

    Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт доволен результатами, которых он достиг с командой. Напомним, что специалиста руководил англичанами в матчах квалификации ЧМ-2018 с Мальтой (2:0) и Словенией (0:0).

    «Я доволен проделанной работой и тем, как я сумел справиться с проблемами. Это был серьезный вызов, который стоит на уровень выше того, к чему я готовился. Но я чувствую, что действовал вполне уверенно. Для меня это был замечательный опыт. Я чувствую себя сильнее, и понимаю, какая это ответственность», – сказал он.

    Источник: Skysports

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    13.10.2016 07:36
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