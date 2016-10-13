Хавбек «Зенита» Маурисио поработал таксистом

Полузащитник «Зенита» Маурисио принял участие в благотворительном проекте.

Бразилец пообещал поработать таксистом, если болельщики соберут недостающие 3 миллиона 200 тысяч рублей для протезирования Ангелины Гараниной. Сегодня футболист выполнил обещание.

«Было очень приятно и хорошо, я узнал город еще лучше. Если что-то понадобится снова, я с удовольствием сделаю все, что от меня требуется, потому что даже небольшие усилия помогут тем, кто в этом нуждается. Это для меня новый опыт, который запомнится на всю жизнь», – сказал Маурисио.