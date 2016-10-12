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    ФИФА ужесточила санкции УЕФА в отношении Еременко

    ФИФА приняла решение ужесточить санкции в отношении хавбека ЦСКА Романа Еременко. Напомним, седьмого октября УЕФА подверг игрока армейцев 30-дневной дисквалификации по причине подозрения в применении запрещенных веществ.

    «Мы подтверждаем, что в соответствии со ст. 136 дисциплинарного кодекса ФИФА глава дисциплинарного комитета ФИФА принял решение расширить санкции, наложенные УЕФА на футболиста Романа Еременко, c тем чтобы они имели действие на международном уровне. Таким образом, с 6 октября 2016 года игрок временно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 30 дней», – заявили в пресс-службе ФИФА.

    Таким образом, Еременко на протяжении всего срока дисквалификации не сможет принимать участия даже в товарищеских играх.

    Источник: Life

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    12.10.2016 20:49
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2

      CSKA-MORDOVIA 13 октября 2016, 10:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Роман жахнул Шарапову)) та подарила букет заболиваний из мельдония.

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 октября 2016, 09:25

      Рома трахнул,наверно, чью-то дочку сотрудника УЕФА в финской баньке. Поэтому и не пишут настоящую причину отстранения.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 13 октября 2016, 07:46

      туманная завеса

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 13 октября 2016, 07:34

      Сам интервью Романа Еременко не дает!?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 октября 2016, 03:07

      "...дисквалификации по причине подозрения..."



      Прелестно! А я, например, подозреваю ФИФА и УЕФА в тотальной коррупции... И не я один! И это даёт мне (нам) право на санкции по "подозрению"? Например, всех поголовно расстрелять? Или всё-таки нет? Должны быть доказательства и принятые в соответствии с законом решения?!

      Всё это уже напоминает ДУРДОМ! Я не знаю, виновен Ерёменко или нет, но никакие санкции невозможны "по подозрению..." Мало ли кто кого и в чём подозревает?! Так ведь и перед финальным матчем Лиги Чемпионов можно "заподозрить" ведущего игрока соперника, Месси там, или Роналду... И что? Без доказательств убирать?

      5
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      Рейтинг: +157

      MarkinInOcean 13 октября 2016, 01:07

      Огромная потеря для ЦСКА и сборной Финляндии.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 13 октября 2016, 00:03

      Странный срок, подозрительно

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 октября 2016, 00:00

      Когда уже причины озвучат??? (((

      3
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      Рейтинг: -71

      Мамай Кокорин > VIPded 13 октября 2016, 00:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Овес просроченный вкалывал себе.

      -8
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 12 октября 2016, 23:26

      М-да. ..Тяжело теперь будет коняшкам.И так некого ставить,а тут ещё и Ерема...Как-бы не вылететь из чемпионской гонки ещё до зимы.

      3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 12 октября 2016, 22:33

      Пусть найдет виновника и судится с ним! Но у него русские корни, а соответственно и менталитет, поэтому не бывать такому раскладу

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