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    Бельгийцы занялись поиском отеля в России к ЧМ-2018

    По информации DH, Королевская бельгийская футбольная ассоциация занялась поиском отеля для национальной сборной, в котором она будет проживать во время проведения чемпионата мира-2018 в России. Таким образом, футбольные власти страны хотят сэкономить, учитывая ограниченность собственного бюджета и цены на проживание, которые непременно возрастут перед самым стартом турнира.

    Напомним. сборная Бельгии находятся на первой строчке в отборочной группе Н. После трех встреч «красные дьяволы» набрали девять очков и имеют разность забитых и пропущенных мячей 13:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 18:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11572

      alex1951 12 октября 2016, 19:30

      зря торопятся...они еще с Эстонией не играли,
      а те покажуть им кузеину мать!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 12 октября 2016, 19:00

      Прикольно!А откуда они знают где именно они будут играть(если еще выйдут конечно!)?Россия - не Бельгия!Снимут отель в Сочи,а попадут в группу к примеру в Екатеринбург!Во налетаются тогда!

      1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 12 октября 2016, 18:53

      Думал они богатые

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 октября 2016, 18:43

      Могу Витьку вместе с бабой к себе пустить. Так еще дешевле будет.

      0
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