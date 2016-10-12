Девич: «Не может быть, чтобы Еременко употреблял наркотики»

Нападающий «Рубина» Марко Девич подчеркнул, что 30-дневная дисквалификация хавбека ЦСКА Романа Еременко не может быть связана с употреблением финном наркотиков. Украинец, знакомый с полузащитником по выступлениям за казанскую команду, охарактеризовал его как хорошего человека и классного игрока.

«Хочу созвониться с ним, не верю, что он мог употреблять наркотики. Я Ерему хорошо знаю. В одном доме в Казани жили. Очень хороший, классный игрок. Он такой, что может играть через боль, на уколах. Может, попросил, чтобы ему вкололи что-то, а там не знали, что оно подпадает под запрет? Нельзя такого писать про наркотики – мне даже стыдно подумать об этом! Уверен, что ничего подобного просто не может быть», – сказал Девич.