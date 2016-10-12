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  • Девич: «Не может быть, чтобы Еременко употреблял наркотики»

Девич: «Не может быть, чтобы Еременко употреблял наркотики»

12 октября 2016, 17:58
22

Нападающий «Рубина» Марко Девич подчеркнул, что 30-дневная дисквалификация хавбека ЦСКА Романа Еременко не может быть связана с употреблением финном наркотиков. Украинец, знакомый с полузащитником по выступлениям за казанскую команду, охарактеризовал его как хорошего человека и классного игрока.

«Хочу созвониться с ним, не верю, что он мог употреблять наркотики. Я Ерему хорошо знаю. В одном доме в Казани жили. Очень хороший, классный игрок. Он такой, что может играть через боль, на уколах. Может, попросил, чтобы ему вкололи что-то, а там не знали, что оно подпадает под запрет? Нельзя такого писать про наркотики – мне даже стыдно подумать об этом! Уверен, что ничего подобного просто не может быть», – сказал Девич.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Девич Марко Еременко Роман
Комментарии (22)
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Мамай Кокорин
1476284994
цкг дисквалифицировать надо, пожизненно.
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dyema
1476287092
Наркота вряд-ли ,но с другой стороны ручаться ни за кого нельзя, ты же не спал с ним)))
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richi
1476290484
Девич знает. Без него Ерема никогда ни чего не употреблял.
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subbotaspartak
1476291373
Прям какие то чудеса, Кони ничего не жрут кроме овса. Или Вада сказал, Что овёс допингом стал?
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Обер-КанцлерЪ
1476291555
Да он нервный какой-то все время, дерганый, давно казалось что он сидит на чём-то
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alll-1
1476291963
Может, может.
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Опорник84
1476292225
Пока ситуация не прояснится обвинять человека не стоит! Не понятно почему официальные лица молчат, чего ждут!
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Молчуновский
1476292477
Девич: «Не может быть, чтобы Еременко употреблял наркотики? Мы же вместе с ним. Тогда и я что ли? Ой, б-я!!!»
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Вомбат
1476294157
Финские СМИ пишут о стероидах, но наверняка тоже врут. Скорее всего угораздило купить в нашей аптеке фальсификат какого-нибудь аспирина. Ну и там какой-нибудь мельдоний. Короче, парень попал.
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spartach n1
1476295496
Пошли откорячки
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