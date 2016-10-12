Бышовец: «Нормально, что Россия так низко в рейтинге. У нас становление сборной»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о том, что в обновленном рейтинге ФИФА национальная команда займет самое низкое место в своей истории.

«Чтобы поправить свое положение в рейтинге, нам надо побеждать — это единственный способ. Здесь и сборная, и Лига чемпионов. Это поправимо, ведь в 1968 году мы даже были первыми по Европе. Сейчас у нас процесс становления новой сборной — это нормально.

А что касается клубов, то здесь проблемы имеют комплексный характер. Мы уповаем на то, что у нас нет игроков, но я думаю, что нужно сделать акцент на умение распределять нагрузки, выпадающие на игроков. В качестве примера можно взять представителей зарубежных чемпионатов, которые мудро распределяют составы на турниры. Плюс одно время наши клубы злоупотребляли приглашением мастеров из-за границы. В «Динамо» в один момент была собрана практически сборная Португалии», — сказал Бышовец.