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    Промес: «Я буквально пришел в футбол с улицы»

    Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес поделился размышлениями о своем характере.

    «Я буквально пришел в футбол с улицы и долгое время жил в соответствии с уличными законами. Такие игроки всегда бывают немного бунтарями. Я не мог просто взять и согласиться с чем-то.

    Когда я был совсем юным, тренер сказал, что мы должны пробежать десять кругов вокруг поля. Я спросил: «А почему не пять?». Я думал, что стал взрослым мужчиной. Конечно, такое поведение не было разумным, но таков я был тогда, и именно это сделало меня футболистом», – сказал Промес.

    Источник: Voetbal International

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    12.10.2016 01:08
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