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    Ещенко: «Видимо, «Спартаку» нужно обыгрывать не только соперников, но и арбитров»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко остался недоволен работой судей в матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита».

    – Сергей Родионов после матча в Санкт-Петербурге заявил, что более неквалифицированного судейства не припомнит. А вы?

    – Трудно сказать. Может, арбитр просто переволновался?! Или еще что-то у него случилось. Просто не нужно ничего выдумывать: видишь эпизод, фол там или нет, принимай последовательные решения. И тогда не будет к тебе вопросов, игроки все понимают. А если же начинаешь в одну сторону свистеть нарушения, а в другую – нет, то у футболистов вспыхивают эмоции. Поэтому возникли конфликты и стычки в концовке.

    – И дело ведь не только в одном эпизоде с падением Промеса и неудалением Кришито?

    – Нет, конечно же. Я говорю о работе арбитра в целом. Если ты обслуживаешь такой серьезный матч – интересный, с большим количеством зрителей, в Европе его транслируют, и делаешь такие некрасивые вещи... Повторю: может, переволновался?! Но надо адекватные решения принимать.

    – А более плохие мысли в голову не лезут? Что не в нервах дело, а в умысле.

    – Нет, даже думать об этом не хочу.

    – Но у вас не возникало ощущения, что где-то «Спартак» начали «прихватывать»?

    – Понимаете, когда возникают одна или две спорные ситуации, – все нормально. Может, арбитр не увидел или понял просто эпизод по-своему. Но когда это приобретает больший размах… А еще если пересматриваешь потом игру и видишь, что из 15 явных моментов он, к примеру, пять свистит, а десять – нет…

    – В чем еще видите причины последних поражений?

    – Если рассуждать о встречах, которые провели до «Зенита», то там мы не реализовывали моменты. Не получилось додавить «Уфу», хотя возможностей создали во втором тайме много. Видимо, удача оказалась не на нашей стороне. Хотя справедливости ради «Оренбург» перед этим мы победили 3:1, однако там в определенных эпизодах повезло уже нам. В Санкт-Петербурге же мы, считаю, хорошо выглядели в первом тайме. Сразу после перерыва минут 15 соперник нас чуть-чуть поддавливал, но потом «Спартак» вновь стал показывать свой футбол. Возникали какие-то непонятные судейские решения, но пускай это будет на совести рефери. Видимо, нам надо не только 11 соперников обыгрывать, но еще и арбитров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2016 01:06
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 октября 2016, 19:30

      Надо требовать большего. Спартак всегда должен играть с гандикапом.
      Например: В первые пять минут игры; 1- удаление как минимум, одного из соперников; 2- назначение пенальти в ворота соперника.
      Это будет проявлением высшей справедливости.

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Zeff 11 октября 2016, 23:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дурашка.

      -5
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Aztec58 12 октября 2016, 00:15

      И тебе не хворать.

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 октября 2016, 18:32

      Ждём игры с Ростовом а то как то надоело.... А так что новенькое

      3
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 11 октября 2016, 17:39

      Этот горе-футболист еще мычит что-то. 2 пеналя 100%-ых привез и на судью тянет. Бездарь.

      3
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 октября 2016, 16:59

      Как же задолбали ныть эти спартачи.... Аек тоже матч купил? Уфа? Ска? Если уж на то пошло, пусть вспомнят прошлый сезон игру против Локо... где не было поставлено в ворота Спартака пенальти и не было удаления Кутепова и Макеева... на которые они явно наиграли! Против судей они еще играть собираются... всемирный заговор арбитров против Спартака...

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > RedGreenHooligan 11 октября 2016, 23:12

      Лучше вспомни матч прошлого сезона Рубин - Спартак, когда при счёте 2:1 в пользу Спартака Рыжиков в центре поля руками остановил Промеса, судейка даже не свистнул. Итог матча 2:2. А два мяча Ростова забитых Спартаку из офсайда?

      -2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Aztec58 12 октября 2016, 17:54

      вот только разговоров больше всего именно от фанов и игроков спартака... Надо играть, а не балоболить! Судейский фактор был, есть и будет всегда! даже самые лучшие судьи ошибаются! уж про наших и говорить нечего! с этим надо смириться, а не месяц интервью раздавать, когда их засудили...

      0
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 11 октября 2016, 15:43

      Андрейка, и не стыдно? Ты лучше поменьше клубов меняй в карьере!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 октября 2016, 13:40

      Судьям впору всерьёз обидеться на этот неадекватный спартак. Со всеми вытекающими отсюда последствиями

      1
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    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 11 октября 2016, 13:16

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      Забыть советуют зенитовцы)). Конечно, пусть Зенит, как обычно, продолжает доги катать. Но тогда зачем, вообще, нужно РПЛ проводить? Награждать Зенит сразу и ни кого не мучать футболом. А то, что после таких матчей все понимают до какой степени не честный футбол в России и популярность нашего футбола падает (а в Европе, наверное, уже никто и не смотрит), так на это плевать хотели и Зенит и все зенитовцы. Зеня же побеждает..... Губит, губит Зенит российский футбол своими догами. Плохо это. Плохо.

      -8
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      Рейтинг: +2269

      dyema > bafor 11 октября 2016, 13:45

      Так, не совсем в тему, некоторые цифры:
      Зенит - 76
      Рубин -43
      Краснодар - 29,5 (3 сезона)
      ЦСКА - 29,5
      Спартак - 8,5
      Это очки которые заработали клубы за последние 5 сезонов
      в копилку России.
      Так,что кое-кому пора уже заканчивать визг!!!

      8
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      Рейтинг: +6913

      батог > dyema 11 октября 2016, 18:45

      а ты лет 60 посчитай, а то три сезона.

      -1
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      Рейтинг: +6913

      батог > 11 октября 2016, 18:47

      блин что за ветка одни зенитовцы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > батог 11 октября 2016, 18:58

      ещё 25 лет назад была другая страна

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > батог 11 октября 2016, 23:13

      Дело говоришь!

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > dyema 11 октября 2016, 23:14

      Ай, кандом, млять.

      -1
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      Рейтинг: +191

      bafor > dyema 11 октября 2016, 23:36

      Еще бы доги не катали в РПЛ совсем были бы молодцы. А так...

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 октября 2016, 13:12

      В игре с Ростовом, ждём от Ещенко тройной привоз в свои ворота.

      6
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      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 11 октября 2016, 12:52

      Видимо нужно просто лучше тренироваться и играть в футбол.После каждого поражения ноете,как бабы. Что с Уфой,что ещё с кем,где бы не проигрывали,виноват кто угодно кроме них самих

      3
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      Рейтинг: +401

      Боцман52 > GoldPlayFIFARus9 11 октября 2016, 18:34

      Вспомни прошлый сезон и нытье Боаша

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 11 октября 2016, 12:15

      Надо наверное Спартаку вызвать на бой всех российских судей,
      а судят пусть Родионов,Ловчев, Романцев и кто там ещё был из недовольных и пусть всё решат в честном мужском бою.
      И после этого баста всем пустым разговорам)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > dyema 11 октября 2016, 23:15

      Фуйню не неси, дядя.

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